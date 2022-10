Für Rheuma-Forschung : Preis der Klüh-Stiftung an Düsseldorfer Mediziner verliehen

Preisträger Matthias Schneider am Tag der Verleihung vor dem Rathaus. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Mediziner Matthias Schneider erforscht die „systemische Lupus Erythematodes“ (SLE), eine seltene Rheuma-Form. Für seine Arbeit hat er jetzt den mit 25.000 Euro dotierten Preis der Klüh-Stiftung bekommen.

Mit dem diesjährigen Preis der Klüh-Stiftung zur Förderung der Innovation in Wissenschaft und Forschung ist ein Düsseldorfer Mediziner geehrt worden: Matthias Schneider (67), Professor für Innere Medizin und Rheumatologie an der Heinrich-Heine-Universität, nahm die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung bei einer Feierstunde im Plenarsaal des Rathauses entgegen. „Dafür habe ich die Türen gerne geöffnet“, sagte Oberbürgermeister Stephan Keller in seiner Begrüßungsrede. „Das Rathaus im Herzen der Stadt unterstreicht die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung als Motor der Gesellschaft“.

Mit dem Preis würdigt das Unternehmen Klüh seit 1987 herausragende Forschungsleistungen. Insgesamt 800.000 Euro wurden bisher ausgeschüttet. „Wohl jeder kennt einen von Rheuma Betroffenen“, führte Keller weiter aus und wies auf die unterschiedlichen Ausprägungen der Volkskrankheit hin.

Info Preis wird seit 1987 verliehen Preis Der Preis der Klüh-Stiftung zur Förderung der Innovation von Wissenschaft und Forschung wird seit 1987 von dem Düsseldorfer Unternehmen vergeben. Insgesamt wurden 800.000 Euro ausgeschüttet.

Unter den millionenfachen Rheumafällen nimmt der „systemische Lupus Erythematodes“ (SLE) zwar nur einen geringen Anteil ein. Gleichwohl erweist sich die Autoimmun-Krankheit als besonders tückisch. „Sie greift die körpereigenen Zellen an und zerstört sie“, unterstrich Klüh-Beirat Coordt von Mannstein. „Die Entzündungen erfassen Gelenke, Muskeln und Nerven und hinterlassen massive Schäden.“

Charakteristisches Merkmal sind Rötungen im Gesicht in Schmetterlingsform, weshalb der Lupus Erythematodes auch Schmetterlingskrankheit genannt wird. Schneiders Forschungen ermöglichen eine Frühdiagnose und Langzeittherapien – und damit Hoffnung, Mut und eine Teilhabe am Leben. Prominente wie Lady Gaga und Popsänger Seal haben ihre SLE-Erkrankung öffentlich gemacht.

Katrin Clement, Gattin des früheren NRW-Ministerpräsidenten Wolfgang Clement, war zwölf Jahre Schirmherrin der Lupus-Selbsthilfegruppe und Ehrengast der Düsseldorfer Feierstunde. Sie arbeitete seinerzeit eng mit Professor Schneider zusammen und begleitete seine Forschung. Deren Ausrichtung erläuterte der Preisträger in seiner Rede: „Man denkt bei Rheuma meist an ältere Menschen. Ein Trugschluss. Der systemische Lupus Erythematodes tritt vorwiegend bei Frauen häufig zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr auf. Dass der gesamte Körper betroffen sein kann, vom Haarausfall bis zu den Fußsohlen, macht die Krankheit so komplex.“

Von 100 Fällen seien 98 unterschiedlich. „Sind Organe wie Herz, Lunge oder Schleimhäute erst einmal geschädigt, ist die Zeitachse nicht mehr verschiebbar. Wir müssen so früh wie möglich mit der Therapie ansetzen. Eine große Herausforderung für die Forschung.“

500 Patienten mit SLE werden an der Düsseldorfer Uniklinik betreut. Im Blick hat Matthias Schneider aber die Entwicklung in ganz Europa. Entscheidend für Fortschritte in der Behandlung sei eine internationale Erhebung und Zusammenführung personalisierter Patientendaten. „Wir wollen eine Mustererkennung und damit Sicherheit erschaffen“, betonte er. „Aus diesen Daten und internationalen klinischen Studien muss neues Wissen erwachsen.“

In Deutschland sind bereits 14 Center vernetzt. Mit der European Health Data Space sei zudem eine solide Plattform für die Zusammenarbeit vorhanden. Schneiders Anliegen: „Vorsorge optimieren, gemeinsam forschen, präzise intervenieren.“ Er dankte dem Unternehmen Klüh, dem früheren Uni-Rektor Alfons Labisch und dem Ehepaar Hiller, das mit seiner Stiftung die SLE-Forschung maßgeblich unterstützt.