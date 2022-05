Analyse zum Katholikentag : Von den letzten Tagen der Volkskirche

Info

Geschichte Katholikentage haben in Deutschland eine lange Tradition. Sie werden seit 1848 ausgerichtet – zunächst jährlich, seit 1950 in der Regel alle zwei Jahre in wechselnden Städten. Die aus der katholischen Laienbewegung entstandene Großveranstaltung dauert fünf Tage, an denen Zehntausende Katholiken und auch Gläubige anderer Religionen gemeinsam beten, diskutieren und feiern.

Struktur Der Katholikentag wird nicht von der Amtskirche organisiert, sondern vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). Das ist der höchste repräsentative Zusammenschluss der katholischen Laien in der Kirche in Deutschland. In anderen Ländern werden ähnliche Veranstaltungen meist von Hauptamtlichen getragen.

Publikum Das Kirchenfest mit 1500 Veranstaltungen fand in diesem Jahr in Stuttgart nach der Corona-Pandemie erstmals seit vier Jahren wieder in Präsenz statt. Allerdings wurden deutlich weniger Teilnehmer erwartet als sonst, etwa 25.000. Darunter waren allein 7000 Mitwirkende. Zum Katholikentag 2018 in Münster waren noch 90.000 Menschen gekommen.