Podcast von Daniel Fiene und Michael Bröcker: Zwischen Brigitte Macron und Barbara Schöneberger

Düsseldorf Daniel Fiene und Chefredakteur Bröcker freuen sich über den Relaunch von RP ONLINE und erzählen, wie sie Brigitte Macron und Barbara Schöneberger getroffen haben.

In dieser Woche: Daniel Fiene und Herr Bröcker freuen sich über den Relaunch von RP ONLINE und haben in den letzten Tagen spannende Personen getroffen: Michael Bröcker berichtet, wie er rund um den Karlspreis Frankreichs First Lady Brigitte Macron kennenlernte und Daniel berichtet über das Entstehen des Interviews mit Barbara Schöneberger. Hören Sie hier die neue Ausgabe: