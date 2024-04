Fußball, Bezirksliga Gute Erinnerungen an die Hinrunde

Auch die SSVg Heiligenhaus hat gute Erinnerungen an die Hinrunde. Da gelang gegen den SV Solingen mit 3:1 der bisher einzige Bezirksliga-Heimsieg. Die Solinger haben das gut verkraftet und sind inzwischen von Platz acht aus längst in Sicherheit. Am Sonntag geht es für die SSVg nach Solingen. Endet dort die schreckliche Heiligenhauser Niederlagenserie? Seit 19 Spielen gab es keinen Dreier mehr. Der Abstieg ist längst besiegelt, aber jetzt kommt es auf das berühmte „Wie“ an. Das Schlusslicht von der Talburgstraße ist in der Pflicht, sich ordentlich zu verabschieden.