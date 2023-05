“Sunset Club“ Joko Winterscheidt startet Podcast mit Sophie Passmann

Die verantwortliche Produktionsfirma Seven.One Audio schreibt in ihrer Pressemitteilung, dass sich der Podcast vor allem um die Themen Medienwelt, Alltagsbeobachtungen und Karriereratschläge drehen soll. "Hier kommt zusammen, was einen guten Podcast ausmacht: Die Entertainer-Qualitäten von Joko Winterscheidt, einem der erfolgreichsten und beliebtesten Künstler Deutschlands, gepaart mit der Schlagfertigkeit und Scharfsinnigkeit von Sophie Passmann, die die gesellschaftsrelevanten Themen unserer Zeit im Visier hat“, so Senior Vice President Alexander Krawczyk.