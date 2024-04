KateGate Verschwörungstheorien um Prinzessin Kate

Das mangelnde Vertrauen in Institutionen und Regierung bedeutet, dass immer mehr Menschen anfällig für diese Art des Denkens sind. Es ist so einfach, sich vom Hype der Gerüchteküche mitreißen zu lassen. Es ist nichts Seltsames oder Neues. Es ist das, was wir Menschen tun. Ich glaube, der Ursprung fast jeder Verschwörungstheorie ist Klatsch. Mein Rat an jeden, ob er jetzt anfällig für Verschwörungstheorien ist oder nicht, ist, innezuhalten und eine Minute lang nachzudenken.