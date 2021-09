Tickets ab 600 Euro nach Miami und New York : Lufthansa meldet neuen Flugboom nach USA

Das Sehnsuchtsziel New York rückt wieder näher ab dem 1. November - allerdings nur für Geimpfte, Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS/Mary Altaffer

Düsseldorf Ab dem 1. November sind die Grenzen in die USA wieder offen – die Lufthansa berichtet von hoher Nachfrage. Allerdings dürfen nur komplett Geimpfte einreisen. Bei einem in Deutschland sehr wichtigen Impfstoff haben die USA klargemacht, dass auch er anerkannt wird.

Die Lufthansa meldet deutlich steigende Buchungen in die USA, nachdem die dortige Regierung vor rund einer Woche die Rücknahme der Einreiserestriktionen angekündigt hat. In der vergangenen Woche seien an einzelnen Tagen rund dreimal mehr Flüge über den Nordatlantik gebucht worden als in der Woche zuvor, teilt der Konzern mit. Die Nachfrage auf einigen Strecken sei so hoch, wie vor der Corona-Krise gewesen, was auch an einem Nachholeffekt lag.

Bis zum 31. Oktober dürfen nur Bürger mit einer Ausnahmeregelung eine Reise in die USA unternehmen, ab dem 1. November alle Personen, die komplett geimpft worden sind.

Damit die Überseeflüge ab Frankfurt und München ab November auch gefüllt werden können, erhöht die Lufthansa auch die Zahl der innerdeutschen Zubringerflüge beispielsweise von Berlin und Hamburg um rund 45 Prozent im Vergleich zu Juli.

Lufthansa berichtet, die größte Nachfrage gäbe es nach Flügen nach New York und Miami. Das ist insofern aus NRW-Sicht bitter, weil es bis zur Corona-Krise in diese zwei Städte ab Düsseldorf Direktflüge des Lufthansa-Ablegers Eurowings gegeben hatte. Nun müssen NRW-Bürger den ICE-Zubringerflug nach Frankfurt oder einen entsprechenden Kurzstreckenflug nach Frankfurt, München oder Zürich nehmen, um mit Lufthansa oder ihrer Tochterfirma Swiss über den Nordatatlantik zu düsen.

Laut Lufthansa werden Lufthansa und Swiss ab November drei Flüge am Tag nach Miami anbieten, um die höhere Nachfrage zu befriedigen. Die Kapazitäten nach New York werden speziell über die Weihnachtszeit erhöht. Der Konzern betont, wie wichtig die Nordatlantik-Route für ihn ist: Allein nach New York und Chicago bietet Lufthansa im November mehr tägliche Flüge an als in die gesamte Region Asien-Pazifik.

Einreisen in die USA dürfen nur Menschen, die komplett mit den von der Weltgesundheitsorganisation zugelassenen Corona-Impfstoffen geimpft worden sind. Dies sind sowieso Biontech-Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson, die auch innerhalb der USA anerkannt sind.

Aber auch mit Astrazeneca Geimpfte dürfen die Grenze passieren. Thomas Skinner, Sprecher der Centers for Disease Control and Prevention (CDC), hat laut „New York Times“ klargestellt, dass Reisende, die AstraZeneca erhalten haben, ebenfalls als vollständig immunisiert gelten. Alle Geimpften müssen sich außerdem vor der Einreise in die USA testen lassen - und den weniger als 72 Stunden alten negativen Test-Nachweis bei der Einreise bei haben.

Die Öffnung der Grenzen spiegelt sich in den Preisen wieder. Am 31. Oktober, Sonntag, ist ein One-Way-Ticket ab Düsseldorf nach New York für 600 Euro erhältlich.Am 2. November kostet das billigste Ticket 1300 Euro. Mitte Dezember sind dann wiederum viele Flüge für rund 600 Euro erhältlich, doch am Wochenende vor Weihnachten ist kein Ticket unter 1200 Euro zu finden.