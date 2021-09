Intelligente Stromnetze : Eon erwirbt Mehrheit an Aachener Digital-Start-up GridX

Essen Der Energiekonzern Eon will die Stromnetze schneller digitalisieren. Dabei sollen nun die Fähigkeiten eines Start-ups aus Aachen helfen. Das ist auch dringend notwendig.

Um bei der viel zu langsamen Digitalisierung der deutschen Stromnetze voranzukommen, erwirbt der Energiekonzern Eon die Mehrheit am Start-up GridX. Damit soll vorrangig der Einstieg in das Geschäft mit dem Aufladen von E-Autos vorangetrieben werden. Der Essener Stromriese und die Aachener Firma arbeiten bereits seit 2017 zusammen.

GridX ist eine Ausgründung aus der RWTH Aachen und hat ein Softwaresystem entwickelt, mit dem E-Autos beispielsweise in Parkhäusern so aufgeladen werden, dass es zwar möglichst schnell geht, das örtliche Stromnetz aber trotzdem nicht überlastet wird. Ein solches System wurde bereits in der Konzernzentrale von Eon installiert: Energie wird flexibel und digital gesteuert, zwischen den Ladepunkten aufgeteilt und beim Lastmanagement berücksichtigt. Sinkt der Verbrauch im Gebäude, laden mehr E-Autos gleichzeitig oder mit höherer Ladeleistung. „So werden die einzelnen Ladevorgänge optimiert und die volle verfügbare Stromkapazität am Standort effizient genutzt – nahezu in Echtzeit“, erklärt Eon.