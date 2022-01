Arbeitskreis Eine Welt Rheurdt : 2000 Euro für den guten Zweck

Rheurdt Bei der Aktion „Herzensprojekte“ des IST-Institutes in Düsseldorf erzielte der Rheurdter Arbeitskreis Eine Welt den zweiten Platz und darf sich über eine großzügige Spende freuen.

Anfang November erreichte den Arbeitskreis Eine Welt Rheurdt ein Aufruf zur Teilnahme an der Spendenaktion „Herzensprojekte“ des IST-Institutes Düsseldorf. Das IST-Institut ist ein mehrfach zertifiziertes Weiterbildungs-Institut für verschiedene Marktbereiche, das bereits seit mehr als 30 Jahren auf dem deutschen Markt seine Leistungen anbietet. Die Spendenaktion „Herzensprojekte“ wurde für alle Studierenden am Institut ausgeschrieben, die sich ehrenamtlich in einer gemeinnützigen Institution engagieren. Zu Weihnachten unterstützte das IST-Institut mit seiner Spendenaktion Initiativen, die sich für die Verbesserung der Lebenssituation benachteiligter Menschen und Tiere oder für Bewahrung wertvoller Traditionen einsetzen.