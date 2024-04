Einzelhandel Kassenzettel? Nein, danke!

Nach Einschätzung von Branchenbeobachtern lassen 60 bis 70 Prozent der Kundinnen und Kunden den Bon direkt im Markt. Das heißt: Da wird jede Menge Papier produziert, das niemand haben will. Weder die Kundschaft noch das Handelsunternehmen. Also gibt‘s auch dafür eine digitale Lösung: „Der Vorteil ist, dass Papier gespart wird und es an der Kasse schneller geht“, sagt Cetin Acar aus dem Forschungsbereich IT des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI.