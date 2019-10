Konjunktur : Olaf Scholz will die schwarze Null international verteidigen

Berlin Der Finanzminister steht in dieser Woche bei seiner Washington-Reise zum Internationalen Währungsfonds (IWF) unter Druck, seine strikte Haushaltspolitik zu lockern.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) steht bei seiner in dieser Woche anstehenden Reise zur Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) zunehmend unter Druck, wieder staatliche Schulden aufzunehmen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Aus Sicht des IWF sollte der deutsche Staat endlich die „schwarze Null“ aufgeben und mehr investieren, um die schwächelnde Konjunktur zu stützen. Scholz will diese Forderungen am Freitag in Washington mit dem Hinweis abwehren, dass die Berliner Koalition schon längst viel mehr investiere als frühere Regierungen. Durch das Klimapaket würden überdies bis 2023 noch 54 Milliarden Euro draufgepackt. Ohnehin ließe die Schuldenbremse im Grundgesetz auch nur eine Neuverschuldung von 4,9 Milliarden Euro im Jahr 2020 zu.