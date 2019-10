Wegen Offensive in Syrien : VW-Vorstand vertagt Beschluss zu Werk in der Türkei

VW-Vorstand vertagt Beschluss zu Werk in der Türkei

Wegen Offensive in Syrien

Frankfurt Volkswagen zeigt sich wegen der türkischen Offensive in Syrien beunruhigt: Man beobachte die Lage sorgfältig und blicke mit Sorge auf die aktuelle Entwicklung. Deswegen habe der Autobauer die Entscheidung über den Bau einer Autofabrik in der Türkei verschoben.

"Die endgültige Entscheidung für das neue Werk wurde vom Vorstand der Volkswagen AG vertagt", erklärte ein Unternehmenssprecher am Dienstag und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Der Autobauer beobachte die Lage sorgfältig und blicke mit Sorge auf die aktuelle Entwicklung. VW-Produktionsvorstand Andreas Trostmann hatte eine finale Entscheidung nach monatelangen Verhandlungen eigentlich für Anfang Oktober in Aussicht gestellt.

Die Türkei hatte in der vergangenen Woche im syrischen Grenzgebiet eine Militäroffensive gegen die Kurdenmiliz YPG gestartet. Am Montag zeigte sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan trotz internationaler Kritik entschlossen, den Einsatz fortzusetzen, bis "der endgültige Sieg errungen" sei. US-Präsident Donald Trump kündigte unterdessen Sanktionen gegen die Türkei, den Abbruch von Handelsgesprächen und die Anhebung von Zöllen auf türkischen Stahl an.