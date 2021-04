Bilanz : Targobank Hilden schließt trotz Corona 2020 positiv ab

Hilden Zum Stichtag 31. Dezember belief sich das Kreditvolumen auf rund 31,1 Millionen Euro – ein Plus von neun Prozent im Vergleich zum Jahresabschluss 2019. „Die Nachfrage nach Finanzierungslösungen bewegte sich zum Jahresende wieder auf Vorkrisenniveau“, sagt Filialleiter Thomas Sterz.

Das Corona-Virus hat Wirtschaft und Gesellschaft im vergangenen Jahr in einem Maße herausgefordert, das bis dato undenkbar erschien. Diese permanente Ausnahmesituation hat die Targobank in Hilden mit umfangreichen Maßnahmen begleitet – und tut dies nach wie vor. „Der Gesundheitsschutz für unsere Kundschaft und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stand und steht für uns an erster Stelle. So haben wir im vergangenen Frühjahr den Kundenverkehr in den Filialen für mehrere Wochen nahezu komplett ausgesetzt“, so Thomas Sterz, Filialleiter in Hilden. Gleichzeitig stellt Sterz klar: „Den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und mir war es sehr wichtig, jederzeit für unsere Kundinnen und Kunden ansprechbar zu sein. Deshalb hat es uns auch sehr gefreut, dass unser Maßnahmenpaket positiv und mit viel Verständnis aufgenommen wurde, wir insbesondere im Frühjahr vielen Menschen telefonisch oder online weiterhelfen und so die Kundenzufriedenheit ausbauen konnten.“