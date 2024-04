Plan in Herzogenrath bei Aachen Überall steigen Parkgebühren – ein Bürgermeister schafft sie ab

Dabei geht der Trend in den meisten Städten in die entgegengesetzte Richtung. Vielerorts sind Preise fürs Parken in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Ein Parkschein für eine Stunde in der Düsseldorfer Innenstadt kostet inzwischen 4,50 Euro – damit steht die Landeshauptstadt selbst im bundesweiten Vergleich weit oben. In Herzogenrath gibt es die Stunde Parken noch zum Preis von einem Euro. Klimaschutzorganisationen wie die Deutsche Umwelthilfe machen sich für Preiserhöhungen stark und fordern, dass kostenloses Parken am Straßenrand schon bald der Vergangenheit angehört. Wie passt dazu das Beispiel Herzogenrath?