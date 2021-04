Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung : Aktuelle IW-Studie: Im Handwerk fehlen trotz Corona-Krise 65.000 Fachkräfte

Dem deutschen Handwerk fehlen aktuell knapp 65.000 Fachkräfte, davon allein 54.000 Gesellinnen und Gesellen. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Studie des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung (Kofa) am Institut der deutchen Wirtschaft (IW) hervor, das vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird.

Die Corona-Pandemie habe am Fachkräftemangel im Handwerk „kaum etwas geändert“, so die Studie. „So stieg die Arbeitskräftenachfrage im Bauhandwerk gegen Ende des letzten Jahres sogar weiter an“, heißt es darin.

Die Analyse zur Fachkräftesituation beruht auf Daten zu gemeldeten offenen Stellen und registrierten Arbeitslosen der Bundesagentur für Arbeit (BA). „Das Handwerk ist zunehmend vom Fachkräftemangel betroffen – weit mehr als andere Branchen“, so die Studie. Verbraucher müssten immer längere Wartezeiten auf solide Handwerksleistungen in Kauf nehmen. Die gute Konjunktur habe bis 2018 für eine kontinuierliche Steigerung der Arbeitskräftenachfrage im Handwerk gesorgt. Entsprechend bildete das Handwerk auch überdurchschnittlich Lehrlinge aus. Offene Stellen konnten dennoch immer schwieriger besetzt werden. „Dieser Trend wurde durch die Corona-Pandemie zwar gebremst, allerdings fehlen aktuell indeutschen Handwerksbetrieben immer noch knapp 65.000 Fachkräfte“, heißt es in der Studie.