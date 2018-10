Minister Peter Altmaier enttäuscht die Wirtschaft

Kritik an Bundeswirtschaftsminister

Berlin Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält zwar Sonntagsreden über Ludwig Erhard, ist in der Energie- und Ordnungspolitik aber ein Ausfall, kritisieren Unternehmen und Verbände.

Manche finden, dass Peter Altmaier (CDU) einen guten Job macht: Der vielsprachige Bundeswirtschaftsminister kann auf jedem Podium in Berlin und Brüssel reden, er ist nah an der Kanzlerin und menschlich zugleich. Gerne gehe er mit seinen Fahrern zum Burger-Brater oder hole die Fahrer auch mal selbst ab, erzählen Insider. Über seine Omnipräsenz bei öffentlichen Veranstaltungen witzelte er schon selbst: „Das ist heute meine sechste Rede in Folge.“ Reden ist nicht Altmaiers Problem, aber das Handeln.