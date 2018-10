Deutsche Umwelthilfe klagt für Fahrverbote - und die Bundesregierung gibt ihr neues Geld.

Berlin Die Klagewelle der Deutschen Umwelthilfe bringt die Bundesregierung immer mehr unter Druck. Jetzt kommt heraus, dass die Ökotruppe 2019 erneut viel Geld vom Bund erhalten soll. Das Management freut sich – die FDP ist entsetzt.

In diesen Tagen hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) viel Anlass zur Freude: Weil sie in immer mehr Städten Fahrverbote für viele Dieselautos erzwingt, setzt die Bundesregierung die Autohersteller unter Druck, die Belastungen zu senken – Dieselwagen werden in vielen Städten umgetauscht. Der DUH reicht das nicht, so Jürgen Resch, einer der zwei Geschäftsführer: „Der Dieselbeschluss bringt leider keine saubere Luft. Wir müssen somit weiter über Gerichte Fahrverbote für schmutzige Diesel durchsetzen.“