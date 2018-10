Regierung will 100.000 Opel zurückrufen

Rüsselsheim Erst durchsuchte die Staatsanwaltschaft Opel-Standorte, dann kündigte das Verkehrsministerium einen Rückruf von Modellen an. Der Chef der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, ist überzeugt: Das war längst nicht alles.

Am Montag durchsuchten Ermittler Geschäftsräume in Rüsselsheim und Kaiserslautern. Es besteht der Anfangsverdacht des Betrugs bei 95.000 Fahrzeugen mit der Abgasnorm Euro 6. Opel soll möglicherweise Dieselfahrzeuge mit manipulierter Abgas-Software in den Verkehr gebracht haben. Die Fahrzeuge haben demnach die zusätzliche Reinigung bei hohen Drehzahlen und in einem breiten Bereich von Außentemperaturen abgeschaltet. Opel hatte die Technik stets verteidigt, weil sie notwendig für den Schutz von Motorbauteilen sei.