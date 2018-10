Bayer-Betriebsrat will Klarheit über Pharma-Forschung

Das Bayer-Werk in Leverkusen. Foto: dpa/Oliver Berg

Leverkusen Vor zwei Jahren einigten sich Monsanto und Bayer auf die Übernahme. Nun wachsen die Sorgen bei den Pharma-Mitarbeitern, dass der Deal zu ihren Lasten geht.

(anh) Der Betriebsrat von Bayer fordert den Konzern auf, Stellung zu einer möglichen Auslagerung der Pharmaforschung zu nehmen. Auf einer Betriebsversammlung am 28. September in Leverkusen habe Bayer-Chef Werner Baumann über das schwächer werdende Wachstum des Pharmageschäfts gesprochen und Gedanken geäußert, dass die Pharmaforschung verlagert werden könnte, teilte der Gesamtbetreibsrat nun per Infobrief mit. Dessen Chef Oliver Zühlke forderte den Vorstand auf, Stellung zu solchen Aussagen zu beziehen.