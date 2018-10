800-Millionen-Strafe gegen Audi trifft auch VW

Düsseldorf Sowohl Volkswagen als auch der Großaktionär Porsche SE fürchten Auswirkungen auf ihren Gewinn. Mit der Strafe von 800 Millionen Euro erkennt Audi seine Verantwortung im Abgasskandal an. Ausgestanden ist das Thema jedoch nicht.

Volkswagen-Chef Herbert Diess ist dennoch in Sorge, was die Zukunft der Branche betrifft: „Der jetzige Feldzug gegen die individuelle Mobilität und damit gegen das Auto nimmt existenzbedrohende Ausmaße an“, sagte Diess gestern bei einer Veranstaltung. Er denke dabei „an die beinahe hysterische Stickoxiddiskussion um wenige Problemzonen in unseren Städten, die sich in den nächsten Jahren fast von selbst auflösen werden“, oder an die neuen CO 2 -Grenzwerte, die derzeit in Berlin und Brüssel verhandelt werden, „und die den Automarkt vollständig revolutionieren werden“. Zuletzt hatte Diess bereits vor massiven Job-Verlusten gewarnt.