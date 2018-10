Fachkräfte: Regierung will mit Einwanderungsgesetz Arbeitskräfte im Ausland anwerben

Regierung will mehr gesteuerte Zuwanderung per Gesetz

Berlin Die Wirtschaft fordert schon lange einen geordneten Zuzug von Fachkräften nach Deutschland. Nun konnten Union und SPD durch eine Einigung im Umgang mit erwerbstätigen Flüchtlingen das entscheidende Hindernis beseitigen.

Beide Minister vermieden es sorgsam, das Wort „Spurwechsel“ in den Mund zu nehmen. Gegen diesen Begriff hatte sich insbesondere die Union gesperrt, weil sie fürchtete, damit das Signal auszusenden, Flüchtlinge könnten nach Deutschland kommen und durch einen Job ein Bleiberecht erwirken. Wie der Status, der eigentlich Ausreisepflichtigen mit Job künftig genau ausgestaltet sein soll, ist noch offen. Unklar ist auch, ob diejenigen, die ihren Job verlieren, dann auch wieder abgeschoben werden können. Diese Fragen sollen im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens geklärt werden. Noch in diesem Monat will die Regierung einen Gesetzentwurf vorlegen.

Anwerbung Die Bundesregierung will gemeinsam mit der Wirtschaft sowie Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen Zielländer aussuchen, in denen Fachkräfte akquiriert werden können. Geplant ist auch, dass sich die Arbeitskräfte auch schon in ihren Heimatländern für den deutschen Arbeitsmarkt qualifizieren. Auch Botschaften vor Ort und die weltweiten Goethe-Institute sollen in Vermittlung und Qualifizierung einbezogen werden.