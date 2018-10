Essen: 4000 RWE-Mitarbeiter warnen vor Jobabbau

Essen Sie kämpfen um ihre Jobs und gegen einen vorzeitigen Kohleausstieg: RWE-Beschäftigte blockierten am Montag Tagebaue und Kraftwerke und hielten Mahnwachen ab. Sie fordern klare Ansagen von Politik und Konzern.

Tausende RWE-Beschäftigte sind am Montag im Kampf um ihre Arbeitsplätze auf die Straße gegangen. Sie blockierten nach Angaben der Gewerkschaft IG BCE seit den frühen Morgenstunden die Zufahrten zu den Tagebauen Hambach, Garzweiler und Inden sowie zu den Kraftwerken in Neurath und Weisweiler und hielten Mahnwachen ab. Auch bei der Braunkohle-Veredlung in Frechen gab es Proteste. Ein Demonstrationszug führte nach Kerpen. Laut IG BCE waren über 4000 Mitarbeiter im rheinischen Revier auf der Straße. „Die Kollegen haben Angst um ihre Arbeitsplätze und die Zukunft der Region“, sagte Gewerkschaftssekretär Manuel Rendla. „Wir verlangen von der Politik und dem Konzern klare Ansagen, wie es mit den Arbeitsplätzen in der Braunkohle weitergeht.“ Betriebsräte, IG BCE und Verdi hatten zu den Protesten aufgerufen.