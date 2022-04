„Kosten schießen durch die Decke“ : Deutsche Brauereien müssen Preise anheben

In Deutschland gibt es nach Angaben des Deutschen Brauer-Bundes mehr als 1500 Brauereien und Braustätten. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Die Entwicklung für die Brauereien in Deutschland sei aufgrund der hohen Kosten für Energie und Rohstoffe dramatisch, sagt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes. Zuvor hatten bereits andere Lebensmittelverbände auf ihre schwierige Lage aufmerksam gemacht.

Die deutschen Bierbrauer sehen sich angesichts steigender Energie- und Rohstoffpreise infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine zu Preisanhebungen gezwungen. „Für die Brauereien in Deutschland ist die Entwicklung dramatisch: Wir beobachten bei Rohstoffen, Verpackungen, Energie und Logistik nie gekannte Preissteigerungen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauer-Bundes, Holger Eichele, am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters.

„Die Kosten schießen durch die Decke, sie drohen völlig aus dem Ruder zu laufen." Es sei daher wenig überraschend, dass solch drastischen Kostensteigerungen auf den Endpreis umgelegt werden müssten. „Hoffentlich haben die marktbeherrschenden Handelskonzerne verstanden, welch exzessiven und existenzgefährdenden Kostensteigerungen ihre Lieferanten ausgesetzt sind", hofft Eichele darauf, dass die Großhändler auch mitziehen. Leere Regale seien gleichwohl nicht zu befürchten, so der Bund. Nach dessen Angaben gibt es in Deutschland mehr als 1500 Brauereien und Braustätten.

Zuvor hatten bereits andere Lebensmittelverbände auf die schwierige Lage aufmerksam gemacht. So sieht sich die deutsche Süßwarenindustrie in der schwierigsten Situation seit dem Bestehen der Bundesrepublik. „Schon mit der Corona-Pandemie haben sich Energie, Agrarrohstoffe, Verpackungen, aber auch der Transport massiv verteuert", klagte der Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) zu Wochenbeginn. „Der Ukraine-Krieg verschärft die Situation nun drastisch und in existenzbedrohendem Maße." Die Branche warnt vor allem vor einer drohenden Gasknappheit, sollte kein russische Gas mehr fließen. „Sie könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Produktion – auch von Lebensmitteln – stillsteht", hieß es dazu.