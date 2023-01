Mehrweg contra Einweg Dauerstreit um die Verpackungssteuer

Kurz nach dem Start der neuen Mehrwegregeln für Handel und Gastronomie in Deutschland zitiert die Deutsche Umwelthilfe (DUH) das Beispiel Tübingen gern noch einmal, um ihren Forderungen nach einer zusätzlichen bundesweiten Einwegsteuer Nachdruck zu verleihen. Dass Restaurants, Lieferdienste und Caterer ihrer Kundschaft seit Jahresbeginn Mehrwegverpackungen anbieten müssen, wenn die Klientel Essen und Getränke mitnehmen oder sich liefern lassen will, genügt den Umweltschützern noch lange nicht. „Einweg muss benachteiligt werden“, sagte Thomas Fischer, Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft bei der DUH, am Montag unserer Redaktion. Will sagen: Tübingens Modell soll Schule machen, am besten eine zusätzliche Einweggebühr von mindestens 20 Cent gesetzlich festgelegt werden.