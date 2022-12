Stadt Leverkusen erhöht Gebühren vorerst nicht 30 Euro fürs Anwohnerparken bleiben

In Mettmann etwa kostet das Kärtchen zum Auslegen im Auto pro Jahr 70 Euro, in Bonn ab März 180 Euro, ab März 2024 dann 360 Euro. In Köln zahlen Anwohner 30 Euro, in Düsseldorf 25 Euro. In Bergisch Gladbach gibt es keine Anwohnerparkzonen. Und in Münster kostet das Anwohner-Parken zarte 17 Euro. Dort wird allerdings schon über einer Erhöhung auf 360 Euro diskutiert.