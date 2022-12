Ab Januar gilt die Mehrwegpflicht Mehrwegpflicht auch für Kantinen

Doch was bedeutet die Mehrweg-Vorgabe für Großkantinen in Nordrhein-Westfalen? Der Pharmakonzern Bayer erklärt auf Anfrage, dass man schon jetzt in Kantinen und Foodtrucks auf den Mehrwegkreislauf des Unternehmens Vytal setzen würde. Das bargeldlose Pfandsystem werde von der Belegschaft über eine Gastronomie-App abgewickelt. „Für uns ergibt sich somit durch das Inkrafttreten der Mehrweg-Angebotspflicht im kommenden Jahr kein Handlungsbedarf – weder im Hinblick auf die Einführung eines Pfandsystems noch in Form von Preiserhöhungen“, so ein Sprecher von Bayer.