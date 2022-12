Aktienmarkt Hoffnung für das Börsenjahr 2023

An der Börse zählt vor allem die Zukunft: Aktienkurse bilden also häufig künftige Gewinnerwartungen ab, nicht immer die aktuelle Lage eines börsennotierten Unternehmens. Und so darf man womöglich auch im kommenden Jahr, für das die Prognosen in Sachen Entwicklung der Wirtschaft weltweit deutlich abgeschwächt worden sind, trotzdem auf steigende Kurse hoffen – in dem Glauben, dass spätestens im Jahr darauf alles wieder besser wird für die Wirtschaft.