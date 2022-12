Erste Filialen müssen schließen Discount-Mode: Primark in der Krise

In der Zeitschrift „Wirtschaftswoche“ erklärte ein früherer Mitarbeiter des Mutterkonzerns Associated British Foods (ABF), dass Primark den deutschen Markt überschätzt habe. Zu schnell habe man expandiert, die Geschäftsflächen seien zu groß. Die Umsatzzahlen offenbaren das Ausmaß der Misere: Im Jahr 2021 wurden nur noch 380 Millionen Euro erlöst, 2019 waren es noch 926 Millionen. Der Wert der Aktivitäten in Deutschland wurde daher für rund 240 Millionen Euro abgeschrieben. Im Jahresabschluss heißt es, dass Deutschland ein „für Einzelhändler ein zu hohen Kosten zu bedienender Markt“ sei. So scheint es naheliegend, dass in weiteren Filialen die Lichter ausgehen. Primark reagierte auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion nicht.