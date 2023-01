Überblick über Hilfspakete Geldregen für Familien, Rentner, Arbeitnehmer

Noch im Dezember erhalten Rentnerinnen und Rentner eine einmalige Energiepreispauschale von 300 Euro. Von der Anhebung des Einkommensteuerfreibetrags profitieren auch viele Ruheständler. Die Erhöhung führt dazu, dass oft gar keine Einkommensteuer mehr fällig ist. Die Hinzuverdienstgrenzen für alle, die vorzeitig in Rente gehen und Abschläge in Kauf nehmen, entfällt ab 1. Januar ersatzlos. Rentnerinnen und Rentner können im kommenden Jahr zudem voraussichtlich mit mehr Geld rechnen. In Westdeutschland sollen die Renten im Juli um rund 3,5 Prozent steigen und in Ostdeutschland um gut 4,2 Prozent. Die Daten sind vorläufig, Klarheit gibt es im Frühjahr.