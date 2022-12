Bundeskartellamts-Chef Andreas Mundt „Hohe Preise sind nicht verboten“

Mundt In fast allen Wirtschaftsbereichen sehen wir Preissteigerungen. Die Inflation ist überall spürbar, besonders bei den Energiepreisen. Wir leiden alle darunter. Aber man muss klarstellen, dass Inflation und selbst die sogenannten Mitnahmeeffekte im Kern kein kartellrechtliches Thema sind. Eine Wettbewerbsbehörde ist keine Preisbehörde. In einer Marktwirtschaft wird der Preis durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Um es klar zu sagen: Hohe Preise sind nicht verboten. Sie haben in unserer Wirtschaftsordnung auch eine steuernde Funktion: Sie sind Zeichen einer zeitweisen Knappheit und können eine Erhöhung des Angebots herbeiführen. Die Aufgabe des Bundeskartellamtes ist es, den Wettbewerb zu schützen, also illegale Absprachen und den Missbrauch von Marktmacht zu verfolgen und eine zu hohe Konzentration auf den Märkten zu verhindern.