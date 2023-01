Gastronomie in Hilden und Haan Das bedeutet die neue Mehrwegpflicht

Wem es zu viel des Guten war, muss im „Café Overstolz“ bezahlen. Zumindest, wenn er oder sie keine eigene Verpackung oder Tupperdose dabei hat und Speisen mitnehmen möchte. Das Restaurant am Axlerhof in der Hildener Innenstadt berechnet für das Verpacken von übrig gebliebenen Speisen einen Betrag in Höhe von 80 Cent. Das sorgte einst für großen Unmut. Inzwischen aber scheinen sich viele Gäste daran gewöhnt zu haben.