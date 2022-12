Neue Studie 20 Prozent weniger Besucher in den Städten

Der Trend ist nicht neu, aber das Ausmaß alarmierend: Nahezu 20 Prozent der Deutschen gehen seltener als früher oder gar nicht mehr in die Innenstädte der Republik. Darunter leidet der in Corona-Zeiten stark eingeschränkte Einzelhandel aktuell offensichtlich weniger als die Gastronomie. Die Ladenlokale des Handels ziehen 56 Prozent der Innenstadtbesucher an, die Gastronomie nur 17 Prozent. Das ist eines der Ergebnisse einer Innenstadt-Studie, an der unter anderem die Kölner Beratungsfirma Cima Management und Beratung, der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK), der Handelsverband Deutschland (HDE) sowie der Eigentümerverband Haus und Grund beteiligt waren.