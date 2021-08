Brüdervereinigung perfekt : Moritz Wagner unterschreibt neuen Vertrag bei Orlando Magic

Orlando Moritz Wagner spielt in der kommenden NBA-Saison erneut für die Orlando Magic und damit an der Seite seines jüngeren Bruders Franz Wagner. Der Basketball-Nationalspieler hat einen neuen Vertrag beim Team aus Florida unterschrieben.

Erstmals laufen zwei deutsche Brüder in der Basketball-Profiliga NBA für das gleiche Team auf: Nationalspieler Moritz Wagner hat am Montag (Ortszeit) einen neuen Vertrag bei Orlando Magic unterschrieben und geht damit in Florida mit seinem jüngeren Bruder auf Korbjagd. Franz Wagner war Ende Juli vom Klub an achter Stelle gedraftet worden.