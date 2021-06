NBA-Play-offs : Suns gewinnen auch Spiel zwei gegen Clippers

Phoenix Die Phoenix Suns gewinnen auch das zweite Spiel in den Finals der Western Conference gegen die Los Angeles Clippers. Die Entscheidung fällt in der allerletzten Sekunde.

Die Basketballer der Phoenix Suns haben dank eines 0,7 Sekunden vor Schluss erzielten Korbes auch das zweite Spiel in den Finals der Western Conference gewonnen und führen gegen die Los Angeles Clippers 2:0. Die Suns bezwangen die Clippers 104:103 und sind vor den beiden Auswärtsspielen in Los Angeles nun seit neun Partien in den NBA-Playoffs ungeschlagen. Sekunden nach zwei verfehlten Freiwürfen von Clippers-Star Paul George verwertete der starke Deandre Ayton einen Pass von Jae Crowder zum Alley-Oop und zu den entscheidenden zwei Punkten der Partie. „Ich habe einfach meinen Mitspielern und Trainern vertraut. Jae hat einen großartigen Pass gespielt“, sagte er.