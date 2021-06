NBA-Play-offs : Brooklyn fehlen Zentimeter - Milwaukee nach Krimi in Conference-Finals

Kevin Durant im Duell mit Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks. Foto: AP/Frank Franklin II

New York Die Milwaukee Bucks haben sich in einem Basketball-Thriller gegen die Brooklyn Nets durchgesetzt und stehen in den Finals der Eastern Conference. Beim entscheidenden Sieg in Spiel sieben ging es in die Verlängerung.

Mit etwas Glück und einem gut aufgelegten Giannis Antetokounmpo haben die Milwaukee Bucks nach einem Krimi erneut die Finals der Eastern Conference der Basketball-Profiliga NBA erreicht. Im entscheidenden siebten Duell bei den Brooklyn Nets feierte das Team um den "Greek Freak" ein 115:111 nach Verlängerung und kam durch den ersten Auswärtssieg der Serie mit einem 4:3 weiter.

Nets-Superstar Kevin Durant traf 1,6 Sekunden vor dem Ablauf der regulären Spielzeit zum 109:109 und erzwang die Verlängerung. Beim Wurf berührte sein Fuß leicht die Dreierlinie, erst nach Ansicht der Videobilder entschieden die Schiedsrichter, dass es nur zwei Punkte gibt. Ansonsten hätte Brooklyn das Spiel und die Serie wohl gewonnen.

"Wir hatten Glück, dass sein Zeh auf der Linie war", sagte Bucks-Profi Khris Middleton: "Wir mussten ganz schnell vergessen, dass er den Wurf getroffen hat. Es war noch nicht das Ende."

Der zweimalige MVP Antetokounmpo war vor 16.200 Zuschauern im Barclays Center mit 40 Punkten und 13 Rebounds bester Werfer der Bucks, die zum zweiten Mal in drei Jahren unter den besten Vier stehen. Als Topscorer des Abends kam Durant auf 48 Punkte. "Man muss ihnen Respekt zollen. Die haben eine großartige Titelchance", sagte der 32-Jährige.

Damit ist der erste Angriff der großen Drei - Durant, James Harden und Kyrie Irving - auf den Titel gescheitert. Irving fehlte im Entscheidungsspiel wegen einer Knöchelverletzung. "Wir mussten alles geben", sagte Antetokounmpo, der mit den Bucks nun auf die Atlanta Hawks oder die Philadelphia 76ers trifft. Vor Spiel sieben am Sonntag (Ortszeit) steht es im Duell 3:3.

(sid/dpa)