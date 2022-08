Bereit für die EM : Deutsche Basketballer besiegen Slowenien um Superstar Doncic

München So kann die EM kommen: Deutschlands Basketballer bezwingen wenige Tage vor dem Auftakt Titelverteidiger Slowenien. NBA-Star Doncic legt zwar stark los, doch gegen ein gutes Kollektiv reicht das nicht.

Nach der gelungenen EM-Generalprobe gegen Slowenien mit Superstar Luka Doncic reisen die deutschen Basketballer mit ganz viel Selbstvertrauen zur Europameisterschaft in Köln und Berlin . Das Team um NBA-Profi Dennis Schröder besiegte am Sonntag in München den Titelverteidiger überraschend klar mit 90:71 (33:31) und holte somit in der WM-Qualifikation den siebten aufeinanderfolgenden Sieg.

In das EM-Auftaktmatch am Donnerstagabend (20.30 Uhr/Magentasport) gegen Frankreich nimmt das Team um den derzeit vereinslosen Schröder jede Menge Optimismus mit. Frankreich hatte am Vorabend überraschend mit 90:96 nach zweimaliger Verlängerung in Bosnien verloren. Bei der EM (1. bis 18. September) bestreitet das deutsche Team die Vorrunde in Köln. Die komplette Endrunde ab dem Achtelfinale steigt in Berlin.