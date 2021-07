Titel-Party in Milwaukee : Tausende Fans feiern Meisterschaft der Bucks

Milwaukee Die Bucks haben erstmals seit 50 Jahren wieder den NBA-Titel geholt. Mit einer Fahrt im offenen Bus durch die Straßen Milwaukees feierte das Team mit Tausenden jubelnden Fans den Triumph.

Tausende Menschen haben in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin ausgiebig die zweite NBA-Meisterschaft der Bucks nach 50 Jahren gefeiert. Sie begleiteten am Donnerstag (Ortszeit) die Parade der Mannschaft um Superstar Giannis Antetokounmpo, die in offenen Bussen und Trucks durch die Menge fuhr. Auch Khris Middleton und Jrue Holiday, die in Tokio das US-Nationalteam bei den Olympischen Spielen verstärken werden, waren bei der Feier dabei. Kein aktueller Spieler der Bucks hatte zuvor einen NBA-Titel gewonnen.