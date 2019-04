NBA-Play-offs : Theis und Boston erreichen nächste Runde

Indianapolis Daniel Theis hat mit Boston im Eiltempo das Play-off-Viertelfinale der NBA erreicht. Die Celtics entschieden die Serie gegen die Indiana Pacers klar für sich. Der 27-Jährige blieb im vierten Spiel ohne Punkt.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis hat mit den Boston Celtics in der nordamerikanischen NBA das Playoff-Viertelfinale erreicht. Der Rekordmeister gewann am Sonntag auch das vierte Spiel der Erstrundenserie gegen die Indiana Pacers 110:106 (47:49). Theis blieb ohne Punkte beim entscheidenden Auswärtserfolg seines Teams. Der 27-Jährige spielte insgesamt 5:28 Minuten und verbuchte einen Rebound.

Insgesamt konnten sieben Spieler der Celtics zweistellig punkten, angeführt von Gordon Hayward, der 20 Punkte erzielte. Schon im zweiten Viertel setzte sich Boston ab, doch Indiana wollte das vorzeitige Saison-Aus unbedingt verhindern. In den vorangegangenen Duellen hatten die Pacers aber immer eine schwache Phase pro Partie, diesmal brachen die Hausherren in der Schlussphase ein. Das nutzten die Celtics konsequent aus.

In der Best-of-Seven-Serie setzte sich Boston am Ende klar mit 4:0 nach Spielen durch. In der zweiten Runde trifft das Team um Head Coach Brad Stevens auf den Gewinner der Serie zwischen den Milwaukee Bucks und Detroit Pistons. Nach drei Partien steht es 3:0 aus Sicht der Bucks