NBA-Playoffs : Theis und Boston gewinnen Spiel zwei gegen Indiana

Boston Die beiden deutschen Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und Isaiah Hartenstein haben Erfolge in den NBA-Play-offs gefeiert. Theis und seine Boston Celtics sowie Hartenstein mit den Houston Rockets führen in der Best-of-Seven-Serie 2:0.

Basketball-Nationalspieler Daniel Theis und seine Boston Celtics haben in den Playoffs der nordamerikanischen NBA einen weiteren Sieg gefeiert. Das Team aus Massachusetts besiegte am Mittwoch (Ortszeit) im zweiten Spiel der Erstrundenserie die Indiana Pacers 99:91 (52:50). Der 27-jährige Theis erzielte vier Punkte und holte zwei Rebounds beim Heimerfolg seines Teams.

Bostons Aufbauspieler Kyrie Irving war mit 37 Punkten und sieben Assists der Topscorer der Partie. Nach zwei Siegen in Folge steht es in der Best-of-Seven-Serie 2:0 aus Sicht der Celtics. Spiel drei ist für Freitag in Indianapolis angesetzt.