NBA : Meister Golden State startet mit Sieg in die Play-offs

Oakland Sie sind der Topfavorit auf den Titel in der NBA und haben das klar untermauert. Die Golden State Warriors sind mit einem Erfolg in die Play-offs gestartet. Auch andere Teams waren im Einsatz.

Die Basketballer der Golden State Warriors sind in ihrem ersten Playoff-Spiel ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Der amtierende NBA-Champion gewann am Samstag (Ortszeit) zum Auftakt der Best-of-seven-Serie mit 121:104 gegen die Los Angeles Clippers.

Bis kurz vor der Pause hielten die Clippers noch mit, ehe die Warriors Fahrt aufnahmen. In den entscheidenden Momenten schaltete Golden State einen Gang hoch, sodass LA keine Chance hatte. Superstar Stephen Curry erzielte 36 Punkte und zog mit jetzt 386 verwandelten Dreiern in der ewigen Bestenliste der treffsichersten Distanzschützen in den Playoffs am bis dato führenden Ray Allen vorbei.