NBA-Playoffs : Dennis Schröder und Oklahoma City verlieren in Portland

Dennis Schröder und Oklahoma City verlieren in Portland

Portland Die Oklahoma City Thunder sind mit großen Erwartungen in die NBA-Play-offs gestartet. Gleich zu Beginn gab es für das Team des Deutschen Dennis Schröder aber einen Dämpfer.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder zum Playoff-Start in der nordamerikanischen NBA eine Niederlage kassiert. Die Thunder zogen am Sonntag (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers mit 99:104 (48:54) den Kürzeren. Der 25-jährige Braunschweiger kam auf elf Punkte. OKCs Russell Westbrook (24 Punkte/10 Rebounds/10 Assists) und Paul George (26 Punkte/10 Rebounds) waren die besten Werfer in ihrem Team.