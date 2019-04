NBA-Play-offs : Golden State verspielt 31-Punkte-Führung gegen die Clippers

Oakland Die Golden State Warriors haben Spiel zwei in den Play-offs der NBA verloren. Der Titelverteidiger unterlag den Los Angeles Clippers 131:135 - und verspielte dabei einen 31-Punkte-Vorsprung.

Der größte Comeback-Win in der Geschichte der Playoffs! Landry Shamets Dreier macht es möglich. Die Clippers lagen mit 31 Punkten zurück aber gewinnen Game 2 in Oakland. Wow! 😮😮😮😮 pic.twitter.com/PmCTnGFQHT

Bei den Gastgebern war der zweifache Liga-MVP (wertvollster Spieler) Stephen Curry mit 29 Punkten am erfolgreichsten. Superstar Kevin Durant kam auf 21 Punkte. Warriors-Center DeMarcus Cousins fehlte seinem Team, nachdem er sich bereits im ersten Viertel verletzt hatte. In der Best-of-Seven-Serie steht es nach zwei Spielen 1:1. Das dritte Spiel der Serie wird am Donnerstag in Los Angeles ausgetragen.