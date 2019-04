NBA-Play-offs : Schröder und OKC verlieren auch zweites Spiel in Portland

Portland Dennis Schröder steht mit den Oklahoma City Thunder in den Play-offs der NBA mit dem Rücken zur Wand. OKC verlor auch das zweite Spiel bei den Portland Trail Blazers. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 0:2.

Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit den Oklahoma City Thunder in den Playoffs der nordamerikanischen NBA die zweite Niederlage im zweiten Spiel kassiert. Die Thunder mussten sich bei den Portland Trail Blazers mit 94:114 (54:54) geschlagen geben. Der 25-jährige Braunschweiger erzielte sieben Punkte. Sein Mannschaftskollege Paul George kam auf 27 Punkte. Bei den Gastgebern überzeugten C. J. McCollum mit 33 Punkten und Damian Lillard mit 29 Zählern. In der Best-of-Seven-Serie steht es nun 0:2 aus Sicht der Thunder. Spiel drei der Erstrundenserie wird am Freitag in Oklahoma City ausgetragen.