84:74 gegen Indiana : Theis und die Celtics starten mit Sieg in die Play-offs

Die Boston Celtics sind in der NBA mit einem Sieg in die Play-offs gestartet. Die Hausherren gewannen gegen die Indiana Pacers mit 84:74. Daniel Theis blieb ohne Punkte.

