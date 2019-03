Überraschendes Aus in Miami: Djokovic verliert nach Regenpause den Rhythmus

Miami Novak Djokovic ist beim Masters in Miami überraschend bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Eine Regenpause brachte den Serben gegen Roberto Bautista Agut aus dem „Rhythmus“.

Für Djokovic war es die dritte Niederlage in 2019. Nachdem er zu Jahresbeginn beim ATP-Turnier in Doha/Katar ins Halbfinale gekommen und anschließend die Australian Open gewonnen hatte, war er Anfang März beim Masters in Indian Wells (USA) in der dritten Runde an Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gescheitert.