Vertrag lief noch: Zverev streitet mit Ex-Manager Apey vor Gericht

Miami Alexander Zverev muss derzeit nicht nur auf dem Tennis-Court kämpfen. Der Tennisstar liegt auch im Rechtsstreit mit seinem früheren Manager. Der Vertrag mit ihm lief noch für dieses Jahr.

Deutschlands Topspieler Alexander Zverev befindet sich nach eigenen Angaben in einem Rechtsstreit mit seinem langjährigen Manager Patricio Apey. Das erklärte der 21-Jährige in einer Presserunde am Rande des ATP-Masters in Miami. "Jetzt ist es ja öffentlich. Wir sind vor Gericht gegen meinen alten Manager", wird Zverev von mehreren Medien zitiert. Nähere Angaben zu den Vorgängen machte er nicht.