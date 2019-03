Tennis-Turnier: Julia Görges erreicht die dritte Runde in Miami

Miami Angelique Kerber und Tatjana Maria müssen sich noch qualifizieren, Julia Görges hat es als erste Deutsche geschafft. Sie steht im Turnier in Miami in Runde drei.

Julia Görges hat beim Tennis-Turnier in Miami als erste deutsche Spielerin die dritte Runde erreicht. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe besiegte am Donnerstag (Ortszeit) in Runde zwei die Slowakin Magdalena Rybarikova nach 1:36 Stunden mit 2:0 (6:4, 7:5). In der Runde der letzten 32 trifft Görges nun auf die Französin Caroline Garcia. Wimbledon-Siegerin Angelique Kerber (gegen die Tschechin Karolina Muchova) und Tatjana Maria (gegen die Italienerin Camila Giorgi) haben ebenfalls noch die Chance auf den Einzug in die nächste Runde.