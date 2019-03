Gerichtsurteil: Einbrecher muss für Messerangriff auf Tennisspielerin Kvitova acht Jahre in Haft

Einbrecher muss für Messerangriff auf Tennisspielerin Kvitova acht Jahre in Haft

Brünn Mehr als zwei Jahre nach einem Messerangriff auf die tschechische Tennisspielerin Petra Kvitova muss ein 33-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung und Hausfriedensbruch acht Jahre in Haft.

Das entschied das Landgericht in Brünn (Brno) am Dienstag, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Der Angeklagte bestritt die Tat. Seine Verteidigung forderte einen Freispruch aus Mangel an Beweisen. Gegen das Urteil kann noch Berufung eingelegt werden.