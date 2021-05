Erfolg mit Partner Lars Rüdiger : Hausding gewinnt 17. EM-Gold - Sieg im Synchronspringen

Budapest Wasserspringer Patrick Hausding hat seine Rekordserie bei Europameisterschaften um das 17. Gold ausgebaut. Der Olympia-Dritte gewann bei der EM in Budapest auch im 3-m-Synchronspringen mit Partner Lars Rüdiger den Titel. Für Hausding war es die insgesamt 36. EM-Medaille seiner Karriere.

Patrick Hausding ist ein Phänomen. Seit 13 Jahren verkörpert Deutschlands bester Wasserspringer konstant Weltklasse, in Europa ist er sogar unumstrittener "König". Bei den Europameisterschaften in Budapest gewann der Berliner am Mittwoch im 1-m-Finale das 16. EM-Gold seiner Karriere, einen Tag später legte er mit Titel Nummer 17 im 3-m-Synchronspringen mit Partner Lars Rüdiger nach.