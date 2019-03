Klarer Erfolg gegen Stephens: Maria überrascht in Miami

Maria überrascht in Miami

Miami Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Miami für eine große Überraschung gesorgt. Die 31-Jährige setzte sich gegen Titelverteidigerin Sloane Stephens klar in zwei Sätzen durch.

Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Miami auf ihrem Weg ins Achtelfinale Titelverteidigerin Sloane Stephens bezwungen. Gegen die an Nummer vier gesetzte US-Amerikanerin siegte Maria in 1:33 Stunden mit 6:3, 6:2 und trifft nun auf die Tschechin Marketa Vondrousova.